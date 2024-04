https://fr.sputniknews.africa/20240418/le-burundi-fait-appel-au-soutien-international-pour-les-victimes-des-inondations-1066123919.html

Le Burundi fait appel au soutien international pour les victimes des inondations

Le Burundi fait appel au soutien international pour les victimes des inondations

Le Burundi a lancé un appel au soutien international pour les victimes des inondations, alors que le pays subit les effets d'El Nino.

El Nino a provoqué une montée spectaculaire des eaux du lac Tanganyika, entraînant des glissements de terrain, des pluies diluviennes et des vents violents", a dit le ministre burundais de l'Intérieur, Martin Niteretse, dans un communiqué.Il a fait remarquer que le gouvernement burundais et les partenaires internationaux essayaient d'aider les victimes, mais que ces victimes avaient besoin d'une aide beaucoup plus importante.A ce jour, le gouvernement burundais et les partenaires internationaux ont fourni aux victimes des inondations des semences, de l'argent, des denrées alimentaires, des soins de santé et un accès à l'assainissement et à l'eau potable./

