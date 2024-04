https://fr.sputniknews.africa/20240418/le-burkina-renforce-les-capacites-de-son-armee-avec-un-nouveau-lot-de-materiel-roulant-1066137241.html

Le Burkina renforce les capacités de son armée avec un nouveau lot de matériel roulant

Le Burkina renforce les capacités de son armée avec un nouveau lot de matériel roulant

Le ministre de la Défense a remis les équipements au chef d’état-major général des armées ce 18 avril, relate le Burkina 24. 18.04.2024, Sputnik Afrique

Le lot comprend des dizaines de véhicules, surtout destinés au soutien logistique, au transport de troupes et à l’évacuation des points chauds, a fait savoir le général de brigade Kassoum Coulibaly. Il a également indiqué que tout le matériel avait été acquis grâce au financement du peuple burkinabè et avec "l’amitié et le partenariat fructueux" entre le Burkina et l’Égypte.

