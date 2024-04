https://fr.sputniknews.africa/20240418/larmee-malienne-elimine-un-important-chef-terroriste-1066137871.html

L'armée malienne élimine un important chef terroriste

"Ce terroriste vivement recherché, adjoint de Hassan alias Cheik Oumar, était responsable de plusieurs exactions sur les populations et de pose d’engins... 18.04.2024, Sputnik Afrique

Il s’agit d’Ali Sekou Alias Diouraydi qui opérait dans le secteur de Dogo dans la zone de Youwarou, a précisé l’instance. Il a trouvé la mort le 12 avril aux environs de Laounia. Trois jours plus tard, les troupes maliennes ont pris le dessus sur autre groupe terroriste à l’issue de "violents combats combinant des tirs d’artillerie et le déploiement de forces terrestres et aériennes", a ajouté l’armée. Après la neutralisation des terroristes "venus en surnombre", les militaires ont récupéré du matériel et des équipements.

