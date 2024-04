https://fr.sputniknews.africa/20240418/lambassade-us-au-niger-aurait-supprime-des-renseignements-pour-faire-croire-a-une-bonne-relation-1066132166.html

L’ambassade US au Niger aurait supprimé des renseignements pour faire croire à une bonne relation

L’ambassade US au Niger aurait supprimé des renseignements pour faire croire à une bonne relation

Sputnik Afrique

Cette information a été révélée par le Washington Post qui a consulté la plainte déposée auprès du Congrès des États-Unis par un haut responsable militaire... 18.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-18T14:40+0200

2024-04-18T14:40+0200

2024-04-18T14:40+0200

états-unis

niger

ambassade

département d'etat des etats-unis

pentagone

accord militaire

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102162/65/1021626571_0:254:3600:2279_1920x0_80_0_0_d0b741e98fa9f6517e148ac69a362a15.jpg

D’après ce dernier, les fonctionnaires de la mission diplomatique se seraient "intentionnellement" débarrassés de données nuisibles à l’image d’une relation solide entre Washington et Niamey. Ces actions ont des "implications potentielles" sur les relations des États-Unis avec d'autres pays africains, ainsi que sur la sécurité du personnel US dans la région, estime le lanceur d’alerte. Le Département d’État et le Pentagone ont pour leur part rejeté les allégations de négligence, a fait savoir le Washington Post. Les deux instances affirment que les États-Unis font un dernier effort pour maintenir une présence militaire au Niger. Cependant, elles reconnaissent que les pourparlers sont difficiles et pourraient ne pas aboutir. Le Niger a dénoncé, le 16 mars, l'accord militaire avec les États-Unis, qui disposent d'un millier de soldats dans le pays, ainsi que d'une importante base de drones à Agadez.

états-unis

niger

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

états-unis, niger, ambassade, département d'etat des etats-unis, pentagone, accord militaire