Une souche de variole du singe susceptible de provoquer une pandémie détectée en RDC

Une souche de variole du singe susceptible de provoquer une pandémie détectée en RDC

Des chercheurs canadiens affirment l'avoir isolée à Kamituga, ville minière située dans la province du Sud-Kivu. 17.04.2024, Sputnik Afrique

Ils plaident ainsi "pour une action rapide" afin de prévenir un tel scénario.La variole du singe a provoqué une épidémie au niveau mondial en 2022, s'étendant à plus de 100 pays, dont certains qui n’avaient jamais été confrontés au virus auparavant, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suède et la Belgique.En 2023, "plus de 13.000 cas suspects" ont été recensés en RDC, selon l’OMS. Et 600 personnes en sont mortes.

