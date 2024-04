https://fr.sputniknews.africa/20240417/une-societe-chinoise-desirant-acheter-une-mine-aurifere-en-afrique-fait-une-nouvelle-offre-1066118553.html

Une société chinoise désirant acheter une mine aurifère en Afrique fait une nouvelle offre

Après une première tentative avortée en octobre dernier, Zhaojin Mining a réitéré son offre pour l'achat de la mine d’or d’Abujar, en Côte d’Ivoire, exploitée... 17.04.2024, Sputnik Afrique

Selon le chef du conseil d’administration de Zhaojin, cette proposition est la meilleure possible pour et en cas de refus, il n’y aura pas de nouvelle augmentation. Les actionnaires de Tietto ont jusqu’au 2 mai prochain pour rendre leur décision.Les réserves de minerai prouvées et probables de la mine en question ont été estimées en avril 2023 à 124 millions de tonnes avec une teneur de 1g/tonne, selon Tietto Minerals. Ouverte en janvier 2023, la mine d’Abujar a affiché une production de plus d’une tonne d’or au cours des trois premiers mois de 2024, a précisé la société.

