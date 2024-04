https://fr.sputniknews.africa/20240417/poutine-lafrique-est-particulierement-vulnerable-face-au-risque-de-nouvelles-epidemies-1066106911.html

Poutine: l’Afrique est particulièrement vulnérable face au risque de nouvelles épidémies

Poutine: l'Afrique est particulièrement vulnérable face au risque de nouvelles épidémies

Le risque de nouvelles épidémies dans le monde est élevé, l'Afrique est particulièrement vulnérable, a décalré Vladimir Poutine dans ses salutations aux...

Face à ce risque, "le continent africain doit accélérer le développement du potentiel médical, scientifique et technologique pour protéger la population contre ces maladies. La Russie, pour sa part, est prête à coopérer activement dans ce secteur très important de la santé", a noté.Le Président a noté que le programme d'assistance aux pays africains dans le domaine du bien-être sanitaire et épidémiologique, lancé en 2023, prévoit la fourniture de dix laboratoires mobiles d'un haut niveau de protection biologique, la formation de plus de 350 spécialistes africains, ainsi qu'une série de recherches scientifiques conjointes. Les participants à la conférence (représentants des départements et services gouvernementaux concernés, médecins, épidémiologistes, microbiologistes de dizaines de pays) pourront échanger leurs connaissances et expériences professionnelles dans la prévention et la réponse aux épidémies de maladies infectieuses, a souligné M.Poutine.

