Pourquoi les Itsekiri du Nigeria se dressent contre le géant pétrolier US Chevron

Alors que l'exploitation du delta du Niger, incroyablement riche en pétrole, rapporte des millions de dollars à l'entreprise US Chevron, l'ethnie locale des...

Un accès restreint à l’emploiPlusieurs raisons alimentent le mécontentement du peuple Itsekiri. Tout d’abord, le groupe embauche des locaux en tant que "stagiaires" et non en tant que titulaires, leur versant moins de 10 dollars par jour. Et ce, malgré le fait qu'ils effectuent le même travail que les salariés de l'entreprise qui, eux, sont rémunérés presque dix fois plus, explique M.Edema.Qui plus est, à l'issue de la formation, les Itsekiri continuent à travailler avec des contrats de stagiaires, au lieu d’être mutés vers des contrats standards avec des salaires plus élevés, signale l’ancien responsable de la NAIG.Pour défendre les intérêts de ses membres, la NAIG a déposé une plainte auprès du gouvernement nigérian. L’exécutif a condamné les pratiques de l'entreprise et exigé que des contrats normaux soient conclus avec les "stagiaires". Cependant, la compagnie a ignoré cette demande.Marginalisation des employés ItsekiriEn 2014, en lançant une nouvelle usine, Chevron a recruté en secret des personnes originaires d’autres régions du pays, alors que les Itsekiri n'ont pas eu la possibilité de postuler.Or, la loi de 2010 sur le développement des réserves pétrolières et gazières au Nigeria impose à toutes les compagnies pétrolières du pays d’octroyer une "part raisonnable" d'emplois aux membres des communautés d'accueil, précise M.Edema.Responsabilité sociale négligéeEn plus d’emplois, les entreprises internationales ont d’autres obligations à l’égard des communautés locales. Elles doivent fournir aux populations tout ce dont elles ont besoin pour vivre décemment: électricité, eau potable, installations médicales, emploi et formation professionnelle, énumère Ben Eburajolo, président du NAIG.Chevron a "failli à toutes ses responsabilités sociales d'entreprise", a affirmé le patron de l’Association. Il n'y a pas de bonnes écoles, pas d'installations médicales, pas d'eau potable et les gens ne sont pas employés dans la région d'Itsekiri, a-t-il ajouté.Une approche néocolonialeExploiter des ressources et ne rien donner en retour relève du néocolonialisme, déplore Collins Edema. Chevron ne cherche qu'à gagner de l'argent au Nigeria et ne se soucie pas de la population locale.Toutefois, dans d’autres pays où l'entreprise est implantée, elle affiche une attitude contraire. En fait, ce sont des pays européens.Faire face à l’injusticePour contrer ce genre de comportement, les Africains devraient faire bloc, prône M.Edema:Ben Eburajolo, à son tour, reproche aux dirigeants africains et au gouvernement nigérian en particulier de ne pas "se lever et défendre [leurs] citoyens contre ces compagnies pétrolières internationales".Cette inaction du gouvernement et des dirigeants africains est en fait la raison pour laquelle les habitants ont commencé à lutter pour leurs droits de leur propre chef, a poursuivi le patron de la NAIG.Les deux responsables ont fini l’entretien en faisant savoir à la communauté internationale que les Itsekiri allaient se battre pour leurs droits en utilisant des moyens pacifiques et légaux.

