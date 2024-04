https://fr.sputniknews.africa/20240417/legypte-soutient-linitiative-visant-a-creer-une-bourse-des-cereales-des-brics-1066107154.html

L'Égypte soutient l'initiative visant à créer une bourse des céréales des BRICS

L'Égypte soutient l'initiative visant à créer une bourse des céréales des BRICS

C'est ce qu'a déclaré à Sputnik le ministre égyptien des Finances, Mohamed Maait, en marge d’une conférence du Fonds monétaire international (FMI) et de la... 17.04.2024, Sputnik Afrique

Le haut responsable a précisé que cette idée était discutée par la banque centrale du pays. L'initiative de créer une bourse des céréales BRICS a été présentée fin décembre par l'Union des exportateurs de céréales.Le Président russe a soutenu l'initiative, notant que "les indices boursiers se forment soit aux États-Unis, soit en Europe" - et "c'est injuste, car cela affecte les prix" et touchent les consommateurs.Jusqu’au 1er janvier 2024, les BRICS comprenaient le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. En 2023, plusieurs nouveaux membres ont rejoint le groupe: l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Éthiopie et l'Iran. L’Argentine, également invitée, est revenue sur sa décision. L'Arabie saoudite qui a aussi reçu une invitation, n'y a pas encore officiellement adhéré.

