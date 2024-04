https://fr.sputniknews.africa/20240417/le-bresil-favorable-a-lusage-des-monnaies-locales-dans-les-echanges-commerciaux-entre-les-brics-1066122777.html

Le Brésil favorable à l’usage des monnaies locales dans les échanges commerciaux entre les BRICS

C’est par la voix de son ministre des Finances Fernando Haddad que cet avis a été exprimé. 17.04.2024, Sputnik Afrique

Selon M.Haddad, les BRICS discutent activement d'"instruments financiers alternatifs" dans le commerce entre membres du groupe et avec des pays tiers.Les devises locales attirent le plus l’attention, a-t-il développé au cours des Réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale.Pour le haut responsable, il s'agit d'un bon moyen de développer le commerce régional à court terme.Le ministre a précisé que son pays étudiait une telle possibilité, mais a ajouté que le dossier restait assez complexe et demandait plus de discussions.

