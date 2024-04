https://fr.sputniknews.africa/20240417/la-premiere-ministre-ougandaise-propose-a-moscou-de-cooperer-en-matiere-de-sante-publique-1066114421.html

L'Ouganda propose à la Russie de coopérer en matière de santé publique

Kampala est notamment intéressé par une coopération dans le domaine de la pharmaceutique, a indiqué Robinah Nabbanja lors de son adresse aux participants à la... 17.04.2024, Sputnik Afrique

Le marchais ougandais est prometteur, le pays faisant partie de la Fédération d'Afrique de l'Est avec une population cumulée de 302 millions de personnes et un PIB de 313 milliards de dollars, a-t-elle noté.Et de rappeler que l'Ouganda avait "une longue histoire des relations avec la Russie, encore depuis l'époque de la lutte du continent contre le colonialisme". Il est donc "important que la Russie retourne en Afrique au XXIe siècle, cette fois-ci pour accorder une aide dans la lutte contre les maladies infectieuses".L'Afrique se trouvant majoritairement en zone tropicale, elle fait souvent face à des explosions de maladies infectieuses. La Première ministre a cité comme exemple l'épidémie Ebola qui a frappé, en 2014-2016, trois pays: la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone. 28.000 personnes avaient été infectées et 11.000 étaient décédées.

