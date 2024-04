La Conférence russo-africaine sur la lutte contre les maladies infectieuses a débuté en Ouganda

"Le continent africain doit accélérer le développement de son potentiel médical, scientifique et technologique pour protéger la population contre ces maladies. La Russie, pour sa part, est prête à coopérer activement dans ce secteur très important de la santé", a ajouté le Président russe.

Lutter contre les épidémies et assurer le bien-être sanitaire et épidémiologique est une priorité absolue de la coopération humanitaire entre la Russie et les pays africains, a poursuivi la cheffe du Service fédéral de protection des droits de consommateurs.