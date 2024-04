Comment la Russie contribue-t-elle à la lutte contre les maladies infectieuses en Afrique?

Entre 2014 et 2016, les autorités sanitaires russes ont porté assistance à la République de Guinée confrontée à Ebola.

Depuis 2017, un centre russo-guinéen de recherche en épidémiologie et prévention des maladies infectieuses est à pied d'œuvre dans la ville de Kindia. Il permet d'effectuer des analyses de laboratoire avec un niveau de protection élevé.

En 2024, un accord de mise en place d’un centre médical russo-burundais de recherche et de contrôle des maladies infectieuses a été signé. L’établissement sera chargé de surveiller les agents pathogènes, d’effectuer des tests épidémiologiques, des examens moléculaires.

La Russie et l'Afrique du Sud coopèrent dans le développement de nouveaux vaccins et leur production en masse. Les deux pays étudient le comportement des virus pathogènes et les méthodes de traitement des maladies qu'ils provoquent.