16.04.2024

Les forces russes ont détruit des pièces d'artillerie de facture occidentale et des effectifs ukrainiens à l'aide d'un lance-roquettes multiples Ouragan...

Des unités de reconnaissance russes ont découvert un point de déploiement d'effectifs ukrainiens et de pièces d'artillerie de production occidentale à proximité de la région frontalière russe de Belgorod. Les éclaireurs l'ont signalé à l'équipage de l'Ouragan, qui est entré en action, rapporte la Défense russe qui a publié une vidéo des frappes.Le lance-roquettes multiples a pilonné les positions ukrainiennes avec des roquettes de 220 mm.L'Ouragan reste une valeur sûre sur le front, explique à Sputnik le commandant de l'unité.Le lance-roquettes multiples Ouragan est conçu pour détruire le personnel ennemi, les véhicules blindés et légèrement blindés, les postes de commandement et les infrastructures militaro-industrielles. Les calculs doivent prendre en compte non seulement la distance de la cible, mais également les conditions météorologiques. Les ajustements de tir sont effectués à l'aide de drones.

