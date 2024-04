https://fr.sputniknews.africa/20240416/les-utilisateurs-de-starlink-en-afrique-du-sud-bientot-deconnectes-1066100540.html

Les utilisateurs de Starlink en Afrique du Sud bientôt déconnectés

Le service d’accès à Internet par satellite du milliardaire d'origine sud-africaine Elon Musk cessera de fonctionner en Afrique du Sud à partir du 30 avril, annonce News24 citant des lettres envoyées à des milliers de Sud-Africains.La société, liée à SpaceX, n'a en effet pas été en mesure d'obtenir une licence d'exploitation auprès de l'Autorité indépendante des communications d'Afrique du Sud. Les utilisateurs se connectant avec un kit entrent donc en violation avec les conditions de l'entreprise.Starlink n'a pas pu satisfaire aux conditions légales, exigeant que 30% des activités soient détenues par des groupes défavorisés à l'époque du colonialisme et de l'apartheid.Internet de Starlink en AfriqueLe système Starlink s'est répandu en Afrique du Sud ces dernières années, les internautes achetant des terminaux dans des pays où Starlink est autorisé à opérer. Les frais d'abonnement mensuels pour l'utilisation du système sont d'environ 100 dollars.À ce jour, seuls six pays d'Afrique ont délivré des licences pour exploiter Starlink sur leur territoire: le Bénin, le Kenya, le Mozambique, le Nigeria, le Rwanda et la Zambie.

