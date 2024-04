https://fr.sputniknews.africa/20240416/les-projets-daide-americaine-a-lukraine-et-israel-vont-etre-votes-separement-1066093905.html

Les projets d'aide américaine à l'Ukraine et Israël vont être votés séparément: qu’est-ce que cela signifie?Le président de la Chambre des représentants des États-Unis vient d’annoncer que le projet de loi sur l'aide à plusieurs pays allait être divisé en 4 parties.Ainsi, le vote sur l’aide à Israël, à l’Ukraine et à Taiwan aura lieu séparément. Le quatrième projet de loi traitera, entre autres, des sanctions contre l’Iran. La chambre basse examinera donc ses propres projets de loi. Ils devront ensuite être approuvés par le Sénat et signés par Joe Biden.En pratique, cela pourrait se traduire par le retardement du déblocage de l'aide militaire à l'Ukraine et à d’autres pays.Le vote pourrait commencer dès vendredi. L’enveloppe de 60 milliards de dollars pour Kiev, réclamée par Joe Biden, reste bloquée au parlement depuis des mois. Même cas avec une autre enveloppe pour Israël.️Pour Moscou, les livraisons d’armes à l’Ukraine impliquent directement les pays de l’Otan dans le conflit. La Russie considère les envois d’armes occidentales comme cibles légitimes

