L'entrée de ce pays africain dans l'OPEP+ serait un pari sur l'avenir

L'entrée de ce pays africain dans l'OPEP+ serait un pari sur l'avenir

La production actuelle de pétrole de la Namibie est éloignée des standards de l'OPEP+, mais ce pays pourrait rejoindre les cinq premiers pays producteurs de... 16.04.2024

La Namibie peut rejoindre les dix plus grands producteurs de pétrole de l'OPEP si elle adhère à cette organisation. Toutefois pour l'instant, ce pays n'est pas encore une puissance pétrolière et on ne peut que faire des prévisions, ont déclaré à Sputnik deux économistes russes, commente les informations des médias sur l'éventuelle entrée de Windhoek à l'OPEP.L'Angola, qui produit actuellement 1-1,2 million de barils de pétrole par jour, a en effet tourné le dos au groupe en décembre, en raison de désaccord concernant les quotas de production.En montant en puissance, la Namibie pourrait même représenter 1 à 1,5% de la production au sein de l'OPEP entre 2030 et 2035, devenant "l'un des dix plus grands producteurs du cartel", affirme pour sa part à Sputnik Alexeï Belogoriev de l’Institut de l’énergie et des finances.Mais à court terme, un rapprochement avec le groupe serait à lire sous un angle plus politique.

