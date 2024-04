https://fr.sputniknews.africa/20240416/le-president-egyptien-recoit-le-chef-du-renseignement-exterieur-russe-pour-parler-du-moyen-orient-1066102230.html

Le Président égyptien reçoit le chef du renseignement extérieur russe pour parler du Moyen-Orient

Sputnik Afrique

Abdel Fattah Al-Sissi s’est entretenu avec Sergueï Narychkine, selon un communiqué de la présidence égyptienne 16.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-16T18:07+0200

afrique du nord

égypte

russie

service de renseignement extérieur de russie (svr)

sergueï narychkine

moyen-orient

gaza

iran

israël

attaque

La réunion a porté sur les moyens de parvenir à la stabilité au Moyen-Orient, compte tenu de la crise à Gaza et de l'escalade des tensions régionales.️La partie égyptienne a souligné la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et de la fourniture d'une aide humanitaire en quantité suffisante.️Des dossiers africains, antiterroristes, internationaux, notamment la situation en Ukraine et en Afghanistan, ont également été abordés.

