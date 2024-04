https://fr.sputniknews.africa/20240416/le-president-de-la-transition-du-tchad-a-commente-sa-rencontre-de-janvier-avec-poutine-1066093142.html

Le Président de la transition du Tchad a commenté sa rencontre de janvier avec Poutine

Le Président de la transition du Tchad a commenté sa rencontre de janvier avec Poutine

"Nous avons eu des échanges très fructueux avec le Président Poutine, dans le respect mutuel, et sur des sujets sur lesquels nous nous entendons", a déclaré...

Pour la première fois depuis sa rencontre du 24 janvier dernier à Moscou avec son homologue russe , le Président de la transition tchadienne s’est exprimé à ce propos sur RFI et France 24.Selon Mahamat Idriss Déby, "il y a une panoplie de sujets" qu’ils ont discuté "entre deux États souverains", dont la coopération militaire, économique, diplomatique. "Et je peux vous dire que je suis satisfait de cette visite", a-t-il indiqué. "Nous avons l’intention de travailler avec toutes les nations du monde, toutes les nations qui nous respectent et qui veulent travailler avec nous en se respectant mutuellement", a précisé Mahamat Idriss Déby.

