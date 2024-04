https://fr.sputniknews.africa/20240416/le-flux-touristique-entre-les-pays-des-brics-pourrait-plus-que-tripler-dici-fin-2024-1066098537.html

Le flux touristique entre les pays des BRICS pourrait plus que tripler d'ici fin 2024

D'ici fin 2024 le nombre de voyages touristiques entre les BRICS pourrait atteindre 5 millions, contre à 1,4 million en 2023, selon les pronostics du ministère... 16.04.2024, Sputnik Afrique

Le flux touristique entre les pays des BRICS pourrait plus que tripler d'ici fin 2024, selon les pronostics dévoilés par le ministère russe du Développement économique.Ce 16 avril, le groupe de contact sur le tourisme a tenu sa première visioconférence. Outre les "anciens", certains nouveaux membres des BRICS, à savoir l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'Éthiopie, y ont pris part. "Nous travaillons activement à promouvoir des destinations touristiques intéressantes au sein des BRICS", a fait savoir un responsable du ministère russe. De plus, la Russie, qui assure la présidence tournante du groupe, prévoit d'organiser à Moscou le Forum touristique des BRICS, selon le ministère.

