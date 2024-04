https://fr.sputniknews.africa/20240416/larmee-russe-assure-la-rotation-dobservateurs-de-laiea-a-la-centrale-nucleaire-de-zaporojie-1066105045.html

L'armée russe assure la rotation d'observateurs de l'AIEA à la centrale nucléaire de Zaporojié

L'armée russe assure la rotation d'observateurs de l'AIEA à la centrale nucléaire de Zaporojié

Sputnik Afrique

La Défense russe a annoncé quelles mesures elle prend pour assurer la rotation régulière d'experts de l'AIEA à la centrale nucléaire de Zaporojié qui est la... 16.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-16T19:30+0200

2024-04-16T19:30+0200

2024-04-16T19:30+0200

russie

zaporojié

centrale nucléaire de zaporojié

agence internationale de l'énergie (aie)

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/08/0f/1055852495_0:74:2866:1686_1920x0_80_0_0_a65e48ad966ec3733c8d1af0f6724915.jpg

Les militaires russes ont protégé les observateurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) arrivés à la centrale nucléaire de Zaporojié pour prendre la relove de leurs collègues, a annoncé ce mardi 16 avril le ministère russe de la Défense russe.1. Toutes les unités russes présentes dans la zone concernée ont strictement respecté un cessez-le-feu décrété à cette occasion de 09h00 à 19h00;2. Les démineurs ont examiné la zone en quête de munitions ukrainiennes et étrangères non explosées;3. Les militaires russes ont escorté les observateurs. L'acheminement des experts s'est effectué en toute sécurité.L'acheminement des experts s'est effectué en toute sécurité.Le 7 avril, plusieurs attaques de drones ukrainiennes avaient visé la centrale, blessant trois employés. Le site est passé "près d'un incident nucléaire", avait déclaré le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, cité par Bloomberg.L'Occident tarde à reconnaître la responsabilité directe de Kiev dans ces menaces, car cela reviendrait à entacher le soutien apporté à l'Ukraine et à son Président, Volodymyr Zelensky, avait récemment déclaré à Sputnik Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.Des experts de l’AIEA sont présents sur le site depuis le 1er septembre 2022. Il s’agit de la plus grande centrale nucléaire d'Europe.

russie

zaporojié

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, zaporojié, centrale nucléaire de zaporojié, agence internationale de l'énergie (aie)