Le ministre camerounais de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji, a convoqué les propriétaires des armureries du Cameroun pour une concertation. Ces directives ont été données lors de cette réunion.Selon le ministère, des missions de contrôle déployées en 2023 dans les 48 armureries du Cameroun, ainsi que les rapports de la police et de la gendarmerie, ont révélé de nombreux dysfonctionnements au sein de ces structures. Soulignant que les armureries étant très sensibles, M. Atanga Nji a appelé leurs propriétaires à faire montre d'une "grande méfiance en ce moment de haute technologie où les documents authentiques peuvent être reproduits avec beaucoup de facilité".Cette vigilance, a-t-il précisé, doit prévaloir pour que les armes ne se retrouvent pas entre les mains des criminels, terroristes ou repris de justice.

Cameroun: le gouvernement veut la vigilance dans les armureries pour éviter les ventes aux criminels

