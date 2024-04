https://fr.sputniknews.africa/20240415/une-marche-a-paris-contre-la-deterioration-des-conditions-de-travail-pendant-les-jo---video-1066087992.html

Une marche à Paris contre la détérioration des conditions de travail pendant les JO - vidéo

Des centaines de Français ont dénoncé des atteintes au droit du travail dans le secteur du commerce et des services pendant les Jeux olympiques 2024 qui auront... 15.04.2024, Sputnik Afrique

Plusieurs centaines de travailleurs du commerce et des services se sont rassemblés ce lundi 15 avril à Paris à l'appel de la CGT pour protester contre la détérioration des conditions de travail dans leurs secteurs pendant les prochains Jeux olympiques.Selon lui, le gouvernement français "méprise les plus précaires".Les manifestants brandissaient des pancartes: "Si la flamme des JO brûle le Code de travail, on promet l'incendie social !" ou encore "Allumons partout la flamme de la colère !".La flamme olympique des JO 2024 sera allumée le 16 avril dans le sanctuaire d’Olympie, en Grèce, où se déroulaient les Jeux antiques. L’édition de cette année débutera le 26 juillet.

