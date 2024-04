https://fr.sputniknews.africa/20240415/plus-de-40-pays-veulent-rejoindre-les-brics-1066084772.html

Plus de 40 pays veulent rejoindre les BRICS

Plus de 40 pays veulent rejoindre les BRICS

C'est ce qu'a dévoilé un sénateur russe lors d'une rencontre à Moscou entre des parlementaires des pays membres des BRICS. 15.04.2024

"Chaque mois, ce nombre augmente. Cela indique qu’une interaction libre et flexible au sein des BRICS est très attractive", a déclaré Grigori Karassine.La Russie assure cette année la présidence tournante du groupe.Jusqu’au 1er janvier 2024, les BRICS comprenaient le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. En 2023, plusieurs nouveaux membres ont été invités: l'Arabie saoudite, l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Éthiopie et l'Iran. L’Argentine, également invitée, est revenue sur sa décision.

