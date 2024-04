https://fr.sputniknews.africa/20240415/le-president-algerien-a-rencontre-un-vice-ministre-russe-des-affaires-etrangeres-1066079782.html

Le Président algérien rencontre le représentant du Président russe pour l'Afrique: points clés

Le Président algérien rencontre le représentant du Président russe pour l'Afrique: points clés

Dans le cadre de sa visite de travail, le représentant spécial du Président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique Mikhaïl Bogdanov a été reçu par le

Abdelmadjid Tebboune et Mikhaïl Bogdanov ont noté qu’il n'y avait pas d'alternative au règlement pacifique des conflits au Proche-Orient. Ils ont confirmé l'engagement des deux pays à accroître le partenariat dans plusieurs domaines.Moscou et Alger ont confirmé leur intention d’accroître la coopération mutuellement bénéfique dans les domaines du commerce, de l'économie, de l'énergie, des investissements, de la culture et de l'humanitaire.

