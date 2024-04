https://fr.sputniknews.africa/20240415/le-conflit-en-ukraine-touche-a-sa-fin-selon-un-ex-officier-du-renseignement-us-1066086984.html

Le conflit en Ukraine touche à sa fin, selon un ex-officier du renseignement US

L'Ukraine n'a pas les ressources pour résister à l'attrition plusieurs années et le conflit devrait se terminer en 2024, a déclaré l'ex-officier du... 15.04.2024, Sputnik Afrique

donbass. opération russe

russie

ukraine

conflit ukrainien

scott ritter

Les hostilités s'achèveront en Ukraine en 2024, a déclaré l'ancien agent du renseignement américain Scott Ritter, dans un entretien accordé à la chaîne YouTube Dialogue Works.Les dynamiques sont en effet très différentes chez les deux belligérants:Le complexe militaro-industriel russe continue de monter en puissance;L'Ukraine au contraire épuise ses réserves, notamment en matière de défense aérienne.Sans soutien américain, les troupes ukrainiennes vont "reculer, battre en retraite, étape par étape, à petits pas", avait d'ailleurs admis fin mars le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky, dans une interview publiée par le Washington Post.Le 2 avril, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, avait pour sa part déclaré que l'armée ukrainienne avait perdu plus de 80.000 hommes et 1.200 chars et blindés depuis janvier.

russie

ukraine

russie, ukraine, conflit ukrainien, scott ritter