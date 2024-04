https://fr.sputniknews.africa/20240415/larmee-russe-ameliore-sa-position-sur-plusieurs-axes-et-detruit-un-poste-de-commandement-ukrainien-1066078313.html

L'armée russe améliore sa position sur plusieurs axes et détruit un poste de commandement ukrainien

L'armée russe améliore sa position sur plusieurs axes et détruit un poste de commandement ukrainien

Sputnik Afrique

La Défense russe a présenté un nouveau bilan de l'opération militaire spéciale dans le Donbass. Les forces russes ont amélioré leurs positions sur plusieurs... 15.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-15T15:16+0200

2024-04-15T15:16+0200

2024-04-15T15:16+0200

donbass. opération russe

russie

ukraine

conflit ukrainien

m142 himars

drone

défense

ministère russe de la défense

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104056/33/1040563338_0:194:3711:2281_1920x0_80_0_0_82910e477fca26d6968ee87dfaf5233f.jpg

La 13e brigade de la Garde nationale ukrainienne a vu son poste de commandement et d’observation détruit, rapporte le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien.Autres points clés:▪ Les forces russes ont amélioré leur situation tactique sur l'axe d'Avdeïevka. Ces dernières 24 heures, les pertes ukrainiennes y s'élèvent à 295 militaires;▪ Le groupement Est a amélioré sa situation sur l'axe de Donetsk-Sud;▪ Le groupement Sud occupe des positions plus avantageuses sur l'axe de Donetsk. Les forces ukrainiennes y ont perdu jusqu'à 420 militaires;▪ Les forces russes ont infligé des dégâts aux effectifs et à l'équipement de deux brigades ukrainiennes sur l'axe de Koupiansk, où la situation s'est aussi améliorée;▪ La défense aérienne a abattu 270 drones ukrainiens et 6 projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS;▪ Les forces russes ont pour la première fois détruit un système de guerre électronique ukrainien Khmara.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, conflit ukrainien, m142 himars, drone, défense, ministère russe de la défense