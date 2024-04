https://fr.sputniknews.africa/20240415/larmee-burkinabe-frappe-un-convoi-avec-du-carburant-et-des-armes-pour-les-terroristes-1066072492.html

L’armée burkinabè frappe un convoi avec du carburant et des armes pour les terroristes

L’armée burkinabè a intercepté du carburant et des munitions destinées aux terroristes en provenance du Mali. 15.04.2024, Sputnik Afrique

D’après l’AIB, l’opération a eu lieu le 14 avril à Nassoumbou, dans le nord du Burkina Faso.Une colonne des camions de terroristes a initialement été repérée par l’aviation malienne. Les pick-up, remplis de munitions et de carburant, se dirigeaient vers la frontière burkinabè. L’information a été transmise à l’armée burkinabè.Les militaires ont frappé la colonne au moment de son stationnement.️Des drones et "autres appareils volants" ont été utilisés. "Les pick-up et leurs contenus sont anéantis", selon l’AIB. L’information concernant le nombre de terroristes n’a pas été communiquée.

