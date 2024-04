La Russie a créé un système de guidage des drones basé sur l'IA

https://fr.sputniknews.africa/20240415/la-russie-a-cree-un-systeme-de-guidage-des-drones-base-sur-lia-1066077054.html

Des ingénieurs de Toula, une ville au sud de Moscou, ont présenté le drone de combat FPV Ovod-S ("taon", en russe) équipé d'un nouveau système de l'intelligence artificielle qui permet d'identifier sa cible et de frapper même en cas de coupure de communication.Le "système de guidage embarqué Plochtchad ["surface" en russe, ndlr] effectue deux types de suivi: algorithmique, où la vision technique est utilisée, et le suivi par réseau neuronal, qui permet de reconnaître des cibles et les détruire", a indiqué M.Ivanov, créateur du drone.Selon lui, l'efficacité de cette solution tient au fait que lorsqu'on dépasse les limites radio, derrière une forêt, une colline ou un bâtiment, la connexion se coupe. Mais l'appareil équipé du nouveau système continue à suivre la cible puis la détruit, qu'elle soit statique ou dynamique.Pour l'heure, il n'existe pas de drone guidé uniquement par l'intelligence artificielle, avait récemment expliqué à Sputnik le directeur général du Centre pour les solutions intégrées sans pilote. L'IA est seulement utilisée en complément du guidage traditionnel. La Russie possède une longueur d'avance sur l'Ukraine en la matière, soulignait le responsable.

