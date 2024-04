https://fr.sputniknews.africa/20240415/bangui-et-moscou-se-penchent-sur-les-perspectives-de-leur-cooperation-economique-1066087671.html

Bangui et Moscou se penchent sur les perspectives de leur coopération économique

Le Premier ministre centrafricain, Félix Moloua, et l'ambassadeur russe à Bangui, Alexandre Bikantov, ont examiné ce dossier à la lumière des ententes conclues... 15.04.2024, Sputnik Afrique

Les perspectives de coopération économique entre la Russie et la Centrafrique ont été au centre d'une rencontre entre le Premier ministre centrafricain, Félix Moloua, et l'ambassadeur russe à Bangui, Alexandre Bikantov, a annoncé l'ambassade russe.Il a précisé que son entretien avec le Premier ministre Moloua n'avait pas porté sur des domaines concrets de collaboration, seulement "sur la visite d'une délégation et l'évolution du partenariat".

