https://fr.sputniknews.africa/20240414/zelensky-nest-guere-different-de-netanyahou-selon-un-politologue-iranien-1066067884.html

Zelensky n'est guère différent de Netanyahou, selon un politologue iranien

Zelensky n'est guère différent de Netanyahou, selon un politologue iranien

Sputnik Afrique

La position de Volodymyr Zelensky qui continue de soutenir coûte que coûte Israël au Moyen-Orient interroge, a déclaré à Sputnik le politologue iranien... 14.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-14T20:21+0200

2024-04-14T20:21+0200

2024-04-14T20:21+0200

international

volodymyr zelensky

benjamin netanyahou

israël

conflit ukrainien

iran

gaza

opinion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/04/1065920345_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_137aa018b4e4557158d3fd3cc182c30d.jpg

Le Président ukrainien s'aligne sur le narratif américain et israélien en prenant une "position anti-iranienne" au Proche-Orient, explique à Sputnik le politologue Ruhollah Modabber.Ce 14 avril, Volodymyr Zelensky avait sur X (anciennement Twitter) mis sur le même plan l'emploi de drones et de missiles par l'Iran et la Russie, se plaignant d'une "collaboration évidente" entre les deux pays.Il avait en outre demandé au Congrès américain de prendre "les décisions nécessaires pour renforcer les alliés de l'Amérique en cette période critique".

israël

iran

gaza

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, volodymyr zelensky, benjamin netanyahou, israël, conflit ukrainien, iran, gaza, opinion