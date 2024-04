https://fr.sputniknews.africa/20240414/tchad-suspension-des-emissions-interactives-dans-les-medias-durant-la-campagne-presidentielle-1066053082.html

Tchad: suspension des émissions interactives dans les médias durant la campagne présidentielle

La Haute autorité a justifié sa décision par le fait que les médias tchadiens ne disposent pas "de ressources humaines suffisantes pour réaliser des émissions...

La Haute autorité tchadienne des médias et de l'audiovisuel a décidé de suspendre toute émission interactive dans les médias publics et privés durant la campagne présidentielle, qui commence demain dimanche, ont rapporté des médias."Nous avons l'habitude d'interdire les émissions interactives durant les périodes électorales, dans tous les médias audiovisuels du Tchad, pour éviter les éventuels dérapages qu'on observe en temps normal", a indiqué Abderamane Barka, président de la HAMA aux médias, soulignant que "cette mesure préventive a pour objectif de protéger le public et les journalistes".Dix candidats seront en lice pour la présidentielle tchadienne dont le premier tour est prévu le 6 mai prochain.

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

