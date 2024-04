https://fr.sputniknews.africa/20240414/plus-de-30000-avions-missiles-et-drones-ukrainiens-detruits-depuis-2022-1066068319.html

Plus de 30.000 avions, missiles et drones ukrainiens détruits depuis 2022

Depuis le début de l'opération militaire spéciale en Ukraine, la défense aérienne russe a détruit plus de 30.000 cibles ennemies.

Les troupes de défense aérienne russes ont anéanti plus de 30.000 cibles -avions, missiles, roquettes et drones de Kiev- depuis le lancement de l'opération militaire spéciale destinée à dénazifier l'Ukraine, a annoncé Andreï Semenov, commandant en chef adjoint des Forces aérospatiales russes.Andreï Semenov a rappelé que la défense aérienne avait repoussé des frappes groupées contre les villes russes de Briansk, de Koursk, de Belgorod, de Voronej, des sites situés dans la partie ouest-européenne de la Russie, la Crimée et le territoire de Krasnodar.Les résultats d'utilisation des armes sol-air dans le Donbass permettent de perfectionner le système de la défense aérienne russe, selon lui.Les troupes de défense aérienne prennent une part active à l'opération militaire spéciale, protègent les régions frontalières et des sites sensibles au fond du territoire russe.Des cérémonies consacrées à la Journée de la défense aérienne se déroulent ce dimanche dans toutes les unités des Forces aérospatiales russes.

