https://fr.sputniknews.africa/20240414/moscou-exprime-sa-vive-preoccupation-face-a-une-nouvelle-escalade-dangereuse-au-proche-orient-1066058467.html

Attaque iranienne contre Israël: Moscou réagit

Attaque iranienne contre Israël: Moscou réagit

Sputnik Afrique

"Nous avons averti à plusieurs reprises que le caractère non résolu de nombreuses crises au Proche-Orient, principalement dans la zone du conflit... 14.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-14T11:39+0200

2024-04-14T11:39+0200

2024-04-14T11:45+0200

israël

iran

russie

proche-orient

conflit

escalade

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/0e/1066058271_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_3f08d699182f23c5230ab0d6b0802241.jpg

La diplomatie russe espère que toutes les parties concernées puissent faire preuve de retenue. "Nous espérons que les États de la région résoudront les problèmes existants par des moyens politiques et diplomatiques. Nous pensons qu’il est important que les acteurs internationaux engagés en faveur de solutions constructives y contribuent".L'Iran a lancé dans la nuit du 13 au 14 avril plus de 200 drones et missiles contre Israël, en réponse à une frappe israélienne contre le bâtiment du consulat général et la résidence de l'ambassadeur iranien à Damas.Cette attaque directe iranienne inédite a cependant été "déjouée", selon l'armée israélienne.

israël

iran

russie

proche-orient

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

israël, iran, russie, proche-orient, conflit, escalade