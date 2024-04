https://fr.sputniknews.africa/20240414/legypte-exprime-sa-profonde-preoccupation-suite-a-lattaque-iranienne-1066061987.html

L’Égypte exprime sa "profonde préoccupation" suite à l’attaque iranienne

L'Égypte exprime sa "profonde préoccupation" suite à l'attaque iranienne

La diplomatie égyptienne est "en contact direct avec toutes les parties du conflit pour essayer de contenir la situation", selon le communiqué du ministère...

Le Caire appelle "à la plus grande retenue pour éviter que la région et ses peuples ne connaissent davantage d'instabilité et de tensions".La diplomati égyptienne met également en garde contre le "risque d'expansion régionale du conflit".

