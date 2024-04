https://fr.sputniknews.africa/20240414/lattaque-iranienne-contre-israel-lescalade-pourrait-meme-sintensifier-1066058087.html

Attaque iranienne contre Israël: "l’escalade pourrait même s’intensifier"

Attaque iranienne contre Israël: "l’escalade pourrait même s’intensifier"

Contacté par Sputnik, Michael Maloof, ancien analyste en sécurité du Pentagone, alerte sur un éventuel embrasement après l’attaque aérienne que l’Iran a menée... 14.04.2024, Sputnik Afrique

"L’escalade pourrait même s’intensifier, ce qui pourrait éventuellement toucher et s’étendre au-delà de cette région", avance auprès de Sputnik Michael Maloof, ancien analyste en sécurité du Pentagone.Il espère que le Conseil de sécurité de l'Onu "pourra s'en occuper, et peut-être qu'une supervision adulte pourrait commencer à intervenir dans ce dossier, et peut-être essayer d'y mettre un terme". Pourtant, "pour le moment, cela ne semble pas être le cas".L'attaque a montré que l’Iran "a des capacités" mais "limitées".300 projectiles ont été lancés cette nuit contre l’Etat hébreu au cours de l’attaque conduite par Téhéran, selon l’armée israélienne. 170 drones ont été interceptés sans qu’ils aient atteint Israël.

