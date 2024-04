https://fr.sputniknews.africa/20240414/la-france-a-aide-tel-aviv-lors-de-lattaque-iranienne-1066065378.html

La France a aidé Tel Aviv lors de l'attaque iranienne

La France a aidé Tel Aviv lors de l'attaque iranienne

Paris a collaboré avec Israël lors de l'opération iranienne Promesse honnête, a admis le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari. La France a détruit des... 14.04.2024, Sputnik Afrique

Les forces françaises ont contribué à détecter des drones et des missiles lancés depuis l'Iran vers Israël dans la nuit du 13 au 14 avril, a déclaré dimanche 14 avril la chaîne de télévision américaine CNN citant une source militaire française.Le partenariat entre Tel Aviv et Paris mais aussi Londres "s'est manifesté d'une manière extraordinaire" lors de l'attaque iranienne, a pour sa part souligné Daniel Hagari, porte-parole de Tsahal.Plusieurs vecteurs iraniens ont été interceptés au-dessus d'emprises françaises situées en Irak et en Jordanie, précise le quotidien Le Monde.Le Corps des Gardiens de la révolution islamique iranienne a déclaré ce 14 avril qu'il frappait le territoire israélien en réponse à la destruction d'un bâtiment du consulat iranien à Damas, le 1er avril.Les Forces de défense israéliennes ont déclaré être en état d'alerte maximale. Le Pentagone a affirmé qu'il soutiendrait Israël, alors que la mission iranienne auprès de l'Onu a souligné qu'il s'agissait d'un conflit entre Téhéran et Tel-Aviv, appelant Washington à "rester à l'écart".Le ministère iranien des Affaires étrangères a pour sa part convoqué les ambassadeurs du Royaume-Uni, de France et d'Allemagne pour protester contre les propos des autorités de ces pays après l'opération.

