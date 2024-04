https://fr.sputniknews.africa/20240414/israel-ripostera-a-lattaque-iranienne-mais-sa-portee-reste-a-determiner-1066062269.html

Israël ripostera à l'attaque iranienne, mais sa portée reste à déterminer

Israël ripostera à l'attaque iranienne, mais sa portée reste à déterminer

Sputnik Afrique

L’État hébreu n’a pas encore déterminé s’il essaierait de "casser toute la vaisselle" ou de faire quelque chose de plus mesuré, a déclaré un responsable... 14.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-14T15:36+0200

2024-04-14T15:36+0200

2024-04-14T15:38+0200

israël

iran

attaque

riposte

escalade

proche-orient

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103828/03/1038280334_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_3815fab017bbc8f4ddd7e30454c7c752.jpg

Israël réfléchit à comment riposter à l’attaque iranienne, a fait savoir à CNN un responsable israélien.Parallèlement, le Président iranien a promis une réaction "plus forte" en cas de "comportement imprudent" d’Israël.Cette nuit, l’Iran a lancé plus de 300 drones et missiles contre Israël, en réponse à une frappe qu’il attribue à l’État hébreu et qui avait détruit son consulat à Damas. L’armée israélienne a affirmé avoir intercepter "99% des tirs" grâce à son système de défense et l’aide de ses alliés.

israël

iran

proche-orient

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

israël, iran, attaque, riposte, escalade, proche-orient