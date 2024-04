https://fr.sputniknews.africa/20240414/en-tanzanie-de-fortes-pluies-ont-fait-58-morts-depuis-debut-avril---photos-1066067657.html

En Tanzanie, de fortes pluies ont fait 58 morts depuis début avril - photos

Des inondations provoquées par de fortes pluies ont fait au moins 58 morts en Tanzanie, selon les autorités du pays qui entende construire des barrages... 14.04.2024, Sputnik Afrique

Un total de 58 personnes ont trouvé la mort depuis début avril en raison des fortes pluies qui s'abattent sur la Tanzanie ces dernières semaines, a annoncé le 13 avril le porte-parole du gouvernement, Mobhare Matinyi.Quelque 10.839 foyers sont touchés et 76.698 exploitations agricoles ont été endommagées par des inondations dans les zones côtières et de Morogoro, à environ 200 kilomètres à l'ouest de la capitale économique Dar-es-Salaam, a fait savoir le porte-parole du gouvernement.Des barrages supplémentaires seront érigésM.Matinyi a fait part des projets du gouvernement de renforcer les infrastructures de contrôle des inondations grâce à la construction de barrages supplémentaires à travers le pays, relate The Citizen.Le mois d'avril marque le pic de la saison des pluies en Tanzanie. Les pluies saisonnières se combinent cette année au phénomène climatique El Niño, qui a débuté mi-2023 et pourrait durer jusqu'au mois de mai, avait prévenu début mars l'Organisation météorologique mondiale (OMM).

