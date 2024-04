https://fr.sputniknews.africa/20240414/cote-divoire-la-forte-chaleur-exerce-une-influence-negative-sur-la-production-de-cacao-1066053187.html

Côte d'Ivoire: la forte chaleur exerce une influence négative sur la production de cacao

La canicule qui sévit en Côte d'Ivoire exerce une influence négative dans le secteur du cacao, entraînant une baisse de la production, ont indiqué samedi les... 14.04.2024, Sputnik Afrique

côte d'ivoire

afrique subsaharienne

cacao

canicule

sécheresse

Selon Ehora Yao, président du collectif des coopératives de production agricole de l'Indénié-Djuablin, région située à l'est du pays, la canicule intense a entraîné une perte de plus de 25% de la production totale dans la filière cacao.Il a précisé que dans cette région qui fait partie des grandes zones de production cacaoyères de Côte d'Ivoire appelées Boucle du Cacao, cette situation avait fait chuter la production de plus de 95.000 tonnes les années précédentes à 70.000 tonnes cette année. M. Yao a ainsi déploré les conséquences graves de la sécheresse et du changement climatique sur l'ensemble des producteurs.Le pays est affecté depuis plusieurs mois par des vagues de chaleur provoquées par le phénomène climatique El Nino. Durant le mois de mars, le pays a enregistré une température record de 39 C.

côte d'ivoire

afrique subsaharienne

côte d'ivoire, afrique subsaharienne, cacao, canicule, sécheresse