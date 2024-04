https://fr.sputniknews.africa/20240413/une-manifestation-a-paris-contre-la-fourniture-darmes-a-lukraine-1066048750.html

Une manifestation à Paris contre la fourniture d'armes à l'Ukraine

Une manifestation à Paris contre la fourniture d'armes à l'Ukraine

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Paris sur l'initiative de SOS Donbass pour protester contre la fourniture d'armes à l'Ukraine. 13.04.2024, Sputnik Afrique

Une manifestation contre les livraisons d'armes au régime de Kiev et les bombardements ukrainiens de la population civile du Donbass et de la Russie par les armes de l’Otan s'est déroulée ce samedi 13 avril à Paris, rapporte un correspondant de Sputnik Afrique sur place.Des manifestants brandissent un portrait de Poutine avec le slogan "Son armée n'est pas installée dans toute l'Europe ".Les manifestants scandent: "Non, non, non à la guerre de Macron!" et "Macron démission!".La manifestation a été organisée par l'association humanitaire SOS Donbass avec le concours de du Collectif France-Russie, des cosaques de France, de l’union des cosaques de l’Europe, de l’union des femmes de Bulgarie et du Mouvement international pour la souveraineté des peuples.Selon SOS Donbass, un autre rassemblement a été organisé ce samedi dans la ville française de Tarbes qui héberge le seul fournisseur français de corps d'obus de 155 mm pour l'Ukraine. Des manifestations se sont aussi tenue à Gérone, en Espagne, et à Rome, en Italie.

