L'Iran envoie des dizaines de drones vers Israël

L'Iran envoie des dizaines de drones vers Israël

L'Iran a envoyé des dizaines de drones vers Israël, deux semaines après une frappe israélienne contre le bâtiment du consulat général et la résidence de... 13.04.2024, Sputnik Afrique

L'Iran a envoyé des dizaines de drones vers Israël, a annoncé la télévision d'État du pays. Des images présumées de drones iraniens en train de survoler l'Irak en direction d'Israël circulent sur les réseaux sociaux. L'aéroport international de Téhéran et son espace aérien sont fermés jusqu'à nouvel ordre.Selon l'agence privée iranienne Tasnim, l'Iran a lancé une frappe massive de missiles et de drones. Une salve massive de roquettes a été tirée depuis le sud du Liban vers Israël, affirme pour sa part Al-Mayadeen.L'armée de l'air israélienne est en état d'alerte. Des dizaines d'avions sont dans le ciel, selon le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari. Benjamin Netanyahu a déclaré que les systèmes de défense du pays avaient été déployés. Israël est prêt à affronter n’importe quel scénario, tant défensif qu’offensif, selon le Premier ministre.L'aéroport Ben Gourion, près de Tel Aviv, sera fermé pendant 3 heures la nuit, affirme la chaîne de télévision Kanal 12.La Jordanie a, pour sa part, décidé de fermer temporairement son espace aérien à partir de 23h00 samedi, heure locale, relate l'agence de presse jordanienne Petra.Le ministre des Transports irakien annonce la fermeture de l'espace aérien irakien et l'arrêt du trafic aérien.La chaîne de télévision Al Jazeera avait précédemment annoncé que les États-Unis croyaient que l'Iran pouvait attaquer Israël le 14 avril, deux semaines après une frappe israélienne contre le bâtiment du consulat général et la résidence de l'ambassadeur iranien à Damas.

