Le Nigeria, premier pays à introduire le nouveau vaccin contre la méningite

"La méningite est un ennemi ancien et mortel, mais ce nouveau vaccin pourrait changer le cours de la maladie, en empêchant de nouvelles épidémies et en sauvant de nombreuses vies", a déclaré le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un communiqué.L'arrivée de ce vaccin "au Nigeria nous rapproche de notre objectif d'éliminer la méningite d'ici 2030", a-t-il ajouté.Selon l'OMS, ce "nouveau vaccin révolutionnaire offre une protection puissante contre les cinq principales souches de bactéries méningococciques /A, C, W, Y et X/ en une seule injection".Les experts sur les vaccins de l'OMS avaient donné leur vert à ce vaccin l'an dernier. Il "offre une protection plus large que le vaccin actuellement utilisé dans une grande partie de l'Afrique, qui n'est efficace que contre la souche A", précise l'OMS.Plusieurs espèces de bactéries, virus, champignons ou parasites peuvent provoquer une méningite, qui est une inflammation des tissus qui entourent le cerveau et la moelle épinière. La méningite bactérienne est la forme dangereuse la plus courante de la maladie, selon l'OMS.L'an dernier, le nombre de cas de méningite signalés en Afrique a augmenté de 50%.

