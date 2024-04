https://fr.sputniknews.africa/20240413/le-kenya-propose-un-traite-maritime-pour-apaiser-les-tensions-entre-la-somalie-et-lethiopie-1066047998.html

Le Kenya propose un traité maritime pour apaiser les tensions entre la Somalie et l'Éthiopie

Le texte définit la manière dont les États enclavés de la région peuvent accéder aux ports à des conditions commerciales, explique le secrétaire principal des... 13.04.2024, Sputnik Afrique

"Notre position claire et sans ambiguïté sur cette question est le respect de l'intégrité territoriale de la Somalie", a twitté Korir Sing'oei.Le projet a été convenu avec Djibouti et l'Autorité intergouvernementale pour le développement (Igad). La Somalie et l’Éthiopie étudient actuellement la proposition. En janvier, l'Éthiopie a passé un accord avec la république autoproclamée du Somaliland. Ce territoire compte octroyer à Addis-Abeba un accès direct à la mer, pour une durée de 50 ans. Cela a été jugé illégal par la Somalie.

