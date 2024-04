https://fr.sputniknews.africa/20240413/le-commandant-en-chef-des-forces-ukrainiennes-admet-les-progres-russes-sur-le-front-1066044479.html

Le commandant en chef des forces ukrainiennes reconnaît les progrès russes sur le front

Le commandant en chef des forces ukrainiennes reconnaît les progrès russes sur le front

L'armée russe continue de percer sur le front et obtient des succès tactiques, a avoué Oleksandr Syrsky, commandant en chef de l'armée ukrainienne. 13.04.2024, Sputnik Afrique

L'armée russe s'appuie sur de nouvelles unités pour avancer sur la ligne de front, a déclaré le commandant en chef des forces ukrainiennes, Oleksandr Syrsky.Début avril, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgu avait souligné que les forces ukrainiennes avaient perdu plus de 80.000 militaires et plus de 13200 chars et autres véhicules blindés de combat depuis janvier.

