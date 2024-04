https://fr.sputniknews.africa/20240413/larmee-russe-libere-une-autre-localite-dans-le-donbass-1066046930.html

L'armée russe libère une autre localité dans le Donbass

Sputnik Afrique

La Défense russe a présenté son nouveau bilan de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Elle déclare notamment avoir pris le contrôle d'une autre localité... 13.04.2024

russie

ukraine

conflit ukrainien

drone

m142 himars

L'armée russe a libéré une nouvelle localité sur l'axe d'Avdeïevka, Pervomaïskoïe, dans la république populaire de Donetsk, a annoncé ce samedi 13 avril le ministère russe de la Défense dans son nouveau bilan de l'opération militaire spéciale.Autres points-clés:▪️ Le groupement Centre russe a repoussé 8 contre-attaques ukrainiennes sur l'axe d'Avdeïevka. Kiev a perdu 235 hommes;▪️ Le groupement Sud russe occupe des positions plus avantageuses sur l'axe de Donetsk. Les forces ukrainiennes ont perdu plus de 500 soldats;▪️ La défense aérienne russe a abattu 222 drones ukrainiens, 8 roquettes HIMARS et Vampire et une bombe guidée JDAM;▪️ Le groupement Est russe a amélioré la situation tactique sur l'axe de Donetsk-Sud. L'armée de Kiev a perdu plus de 110 militaires.

russie

ukraine

russie, ukraine, conflit ukrainien, drone, m142 himars