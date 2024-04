https://fr.sputniknews.africa/20240413/la-cote-divoire-signe-un-accord-de-100-milliards-de-francs-cfa-avec-un-groupe-israelien--1066048454.html

La Côte d’Ivoire signe un accord de 100 milliards de francs CFA avec un groupe israélien

La Côte d'Ivoire signe un accord de 100 milliards de francs CFA avec un groupe israélien

Signé avec la société israélienne Ekobell, l’accord porte sur la production intensive de riz d’ici la fin 2025. 13.04.2024, Sputnik Afrique

Le document a été signé le 11 avril par le ministre de l’Agriculture et le groupe israélien Ekobell, selon l’AIP.Un domaine rizicole de 6.000 hectares se situera dans le Haut Sassandra (Centre-Ouest ivoirien). Le projet "ambitionne d’atteindre l’autosuffisance en riz et, plus généralement, la souveraineté alimentaire", a déclaré Kobenan Adjoumani, relayé par Ecofin.

