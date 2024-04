https://fr.sputniknews.africa/20240413/des-specialistes-antiterroristes-russes-au-niger-un-signal-despoir-et-de-confiance-1066044639.html

Des spécialistes antiterroristes russes au Niger: "un signal d'espoir et de confiance"

Des spécialistes antiterroristes russes au Niger: "un signal d'espoir et de confiance"

L’arrivée récente à Niamey des spécialistes russes qui auront pour tâche de former les forces de l’ordre du pays à la lutte antiterroriste "ne va que renforcer... 13.04.2024, Sputnik Afrique

"Après les cas du Mali, je pense que tous les Africains sont avides aujourd'hui de la présence de la Russie dans leur propre pays", avance Adama Diabaté. Selon lui, la Russie est "la seule superpuissance qui a fait preuve d'honnêteté dans la relation géopolitique avec l'Afrique".L’arrivée récente à Niamey des spécialistes russes qui auront pour tâche de former les forces de l’ordre du pays à la lutte antiterroriste "ne va que renforcer davantage et rassurer nos pays: le Mali, le Niger, le Burkina et tout l'AES"."L'Occident pendant 11 ans n'a pas pu vaincre les terroristes" au Sahel, lance l'expert. L’Occident "n'a pas de politique en Afrique, sauf la politique du chaos", il a semé le "chaos pour venir en sapeurs-pompiers, c'est-à-dire en pompiers pyromanes", renchérit-il. Par contre, la Russie est venue "pour réellement combattre les terroristes".

