Roscosmos s'intéresse à promouvoir des intérêts communs avec les pays africains

Roscosmos s'intéresse à promouvoir des intérêts communs avec les pays africains

C'est possible grâce aux points de convergence qui seraient prometteurs pour un travail conjoint, précise l'agence pour Sputnik Afrique. 12.04.2024, Sputnik Afrique

D'après Roscosmos, certains pays africains possèdent déjà des agences spatiales nationales bien établies, alors que d'autres envisagent d'en créer. La télédétection et la surveillance du climat sont d'autant plus importantes que le continent est confronté aux défis du changement climatique. Les technologies russes dans ce domaine permettent de recevoir des informations fiables en matière d'agriculture et de prospection minière, souligne Roscosmos.

