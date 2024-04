https://fr.sputniknews.africa/20240412/les-pays-africains-peuvent-moderniser-leurs-programmes-spatiaux-a-travers-la-cooperation-avec-1066042095.html

Les pays africains peuvent moderniser leurs programmes spatiaux à travers la coopération avec Moscou

Cela passe par l'accès à des technologies et à une expertise de pointe, précise à Sputnik Afrique l'agence russe Roscosmos. 12.04.2024, Sputnik Afrique

D'une manière plus générale, cette avancée "contribuera au développement socio-économique et au bien-être des populations, non seulement dans quelques pays, mais dans l'ensemble de la région africaine interconnectée", avance l'organisation. Le monde devient de plus en plus multipolaire et les pays africains cherchent à diversifier leurs liens, constate-t-elle. Moscou, pour sa part, se montre ouvert et respectueux à l'égard de ses partenaires. Ainsi, la coopération s'avère avantageuse pour toutes les parties. Enfin, la collaboration dans le domaine spatiale est capable de renforcer les partenariats stratégiques et économiques entre les pays africains et la Russie, en créant de nouvelles possibilités pour les échanges commerciaux, fait valoir Roscosmos.

